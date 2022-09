Werkvaartuig zinkt in Twentekanaal bij Almelo

Almelose korfbalder­by na ruim vijftig jaar terug

ALMELO - In de Twentse, maar vooral in de Almelose korfbalgemeenschap gaat zaterdag 24 september alle aandacht uit naar de bijzondere derby tussen de beide Almelose korfbalverenigingen Achilles en AKC. De teams troffen elkaar voor het laatst in 1967. Destijds gebeurde dat in de eerste klasse.

21 september