West-Twente krijgt een ‘groene boa’ tegen loslopende honden en andere wildverstoorders

Tot nu toe was dit gebied, van ruim 17.000 hectare, een ‘witte vlek’. Het gaat om een samenwerking tussen de boa’s van Landschap Overijssel en de jagersvereniging WBE West-Twente. Landschap Overijssel heeft momenteel zeven boa’s in dienst, verdeeld over Twente. Uit onderzoek blijkt echter dat er in West-Twente amper controle is in het buitengebied.