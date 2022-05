Wie helpt Almelose Ruiterdagen uit de brand? Organisatie staat te springen om vrijwilligers

Natuurlijk zijn sporters en organisatoren op de eerste plaats blij. Ze mogen weer. Koetsen worden blinkend opgepoetst, hindernisbalken komen uit de opslag voor de wedstrijden en de draaiboeken liggen klaar.

Als we secretaris Eddie Schoneveld mogen geloven, krijgt Almelo een paardenevenement dat zijn weerga niet kent. „Alles erop en eraan. Natuurlijk. Dit moeten we vieren. We hebben twee jaar stilgelegen. Dan kunnen we geen half gebeuren neerzetten.” Van het Ruiterbal tot de koetsentocht en het ponyweekend, alles staat dikgedrukt in de planning voor tussen 17 en 26 juni.

Daar wringt de schoen

Maar daar zijn uiteraard mensen voor nodig. Vrijwilligers, die belangeloos de handen uit de mouwen steken om de editie tot een succes te maken. Daar wringt dit keer de schoen, zegt de organisator. „Als een evenement meerdere keren niet doorgaat, haakt op een gegeven moment een deel van de mensen af. Dat voorkom je niet. De binding wordt minder. Ze plannen andere activiteiten of zoeken een ander tijdverdrijf.”

Quote Zoals het er nu naar uitziet, komen we zeker 40 à 60 vrijwilli­gers te kort Eddie Schoneveld, Secretaris

Het vrijwilligersbestand Almelose Ruiterdagen is stevig geraakt, geeft Schoneveld toe. „Voor een vlekkeloos festijn hebben we elke dag tussen de 150 en 200 vrijwilligers nodig. Maar zoals het er nu naar uitziet, komen we er zeker 40 à 60 te kort. Dat is een probleem. Een behoorlijk groot probleem.”

Onzekere toekomst

Toch laat de organisatie zich niet uit het veld slaan. De Ruiterdagen van 2022 komen er in elk geval en van een afgeslankte versie willen de enthousiastelingen niets weten. „Maar een editie voor 2023 wordt mogelijk wel een probleem. Waar halen we mensen vandaan en hoe zorgen we er voor dat ze er dan ook weer willen staan?”

De Almelose organisatie is niet de enige met problemen, weet de secretaris. „Er sneuvelden al grote toernooien in Wierden en ik heb begrepen dat wedstrijden bij Schröder in Tubbergen ook uitgekleed worden. Allemaal vanwege een gebrek aan mankracht.”

Zware dobber

Schoneveld verwacht dan ook dat de vrijwilligers in Almelo komende maand flink aan de bak moeten. „Als we op het huidige aantal blijven steken, zeker. Dan moeten we echt veel van ze vragen. Misschien zelfs teveel. Want er liggen heel wat taken op ze te wachten bij een evenement dat op de drukste dagen zo drieduizend mensen trekt.”

Het gezelschap geeft de hoop nog niet op. Maandagavond is de organisatie nog langs geweest bij de Loolee Ruiters om te werven. „Wie ’s ochtends een wedstrijd heeft, kan immers best ’s middags helpen bij de telling.”

Wie zich geroepen voelt om mee te helpen vindt meer informatie op almelose-ruiterdagen.nl.