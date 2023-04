Wijkplatform Aalderinkshoek legt gefrustreerd bijltje er bij neer: ‘Gemeente veegt alles van tafel’

Twentse politie­vrouw Mischa Hofland bericht over zelfdoding: ‘Om impact te laten zien en gesprek te bevorderen’

Op social media delen wat de politie meemaakt is voor hoofdagente Mischa Hofland vanzelfsprekend. Op Instagram plaatste ze deze week ook een korte video over een van de twee zelfdodingen die Vriezenveen en school Het Noordik schokten. „We willen het gesprek over zelfdoding voeren.”