Wim Samsen na veertien jaar weg als bestuurslid Heracles Almelo

Oud-voetbal­trai­ner Gert van Loo (69) uit Almelo overleden

18:29 ALMELO - Oud-voetbaltrainer Gert van Loo (69) is overleden. De Almeloër was in de jaren ’80 en ’90 coach van diverse amateurclubs in de regio. In Almelo was hij ook bekend als sportmedewerker van de gemeente en in die functie organisator van vele sportactiviteiten in de stad.