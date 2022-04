Wolf gefilmd in Doorbraak bij Almelo

Tijdperk Talamini ten einde, Almelo koestert andere ijsmees­ters in de binnenstad

ALMELO - Het doet pijn in de stad. Verroest jeugdsentiment, verloederde nostalgie, vergane glorie. Talamini kwijnt weg aan de Grotestraat. De teloorgang van de eens zo roemruchte ijssalon is onafwendbaar. De trotse ijsmeesters in Almelo heten tegenwoordig Van der Poel en Van Olffen. Hun naam is gevestigd.

