Wordt dit bedrijf uit Almelo de Tony Chocolonely van de cashewnoten? 'Nootje smaakt prima met biet of alg’

In beeld Het verdriet van Almelo in beeld: gehoopte ‘remontada’ blijft uit en degradatie Heracles is een feit

ALMELO - Even was er nog hoop op een ‘remontada’, maar die kwam er niet voor Heracles. Na twee nederlagen tegen Excelsior is Heracles Almelo gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Een emotionele avond in beelden gevangen.

22 mei