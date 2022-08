XL Businesspark bij Almelo wordt tóch kleiner, maar niet iedereen krijgt waar hij op hoopte

Dat houdt in dat het XL Park 2 - langs de A35, aan de overzijde van het Twentekanaal - een stuk kleiner wordt. De zuidwestelijke ‘punt’, nabij de grens met Wierden, is namelijk uit het plangebied gehaald. In wezen is er een deel afgeknipt.

Volgens de nieuwe plannen krijgt XL Businesspark 2 circa 75 hectare uitgeefbare grond. Bestemd voor grote bedrijven. Zogeheten ‘ruimtevreters’, waarvoor elders in de regio Twente geen plek is. Volgens de planmakers is er in de toekomst ruimte voor 20 tot 25 grootschalige ondernemingen. Waarbij het accent op hightech en maakindustrie komt te liggen. Maximaal een kwart van het terrein wordt voor bedrijven in de logistiek gebruikt, staat in de plannen. Heel anders dan op XL Park 1, waar de ene na de andere distributiereus zich vestigt.