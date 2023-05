XL dendert door in naam van vooruitgang, maar voor wie is er vooruitgang? Niet voor Bornerbroek, boeren en natuur

indebuurt.nl Ga eropuit: dit is er te doen in Almelo in weekend van 12, 13 en 14 mei 2023

In mei leggen alle vogels een ei. Dat ook, maar er is veel meer te doen in mei. In Almelo kun je onder meer kunst kijken, jong muzikaal talent zien optreden en roeien op het Twentekanaal. Dit zijn de uittips in Almelo voor het weekend van 12, 13 en 14 mei 2023.