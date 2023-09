Yvonne uit Almelo mag voor een paar maand de Tweede Kamer in: 'Moet nog wel onderdak zien te vinden’

Naast verkiesba­re Nordkamp, nog twee regiokandi­da­ten bij GroenLink­sP­v­dA

Behalve Jimme Nordkamp, nu nog wethouder in Losser, telt de kandidatenlijst van de GroenLinksPvdA nog twee Tukkers. Verone de Vries uit Goor staat op plaats 49 in het kiesdistrict Noord. Yara Hümmels uit Enschede neemt plek 50 in als lijstduwer.