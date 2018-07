Zaak mishandeling Heracles-stewards dient later

VIDEO Woning­brand in Almelo: één persoon om het leven gekomen

0:26 ALMELO - Bij een woning aan de Jan Sluyterslaan in Almelo is maandagavond brand uitgebroken in de keuken. In de woning hebben de hulpdiensten een slachtoffer aangetroffen. De forensische opsporing is inmiddels ter plaatse en doet onderzoek.