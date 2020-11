Zelfs de oersterke Kirsten Wild moet buigen voor het coronavirus: ‘Dit ben ik niet gewend met dit lichaam’

Bal ligt bij werkgevers van Twente: meer thuiswer­ken tegen besmettin­gen en lockdown

5 november ENSCHEDE - GGD Twente constateert een heel voorzichtig dalende lijn in het aantal besmettingen in de regio. Dat is nu 19,3 procent tegenover 22,2 procent vorige week. Het is wel nog boven het landelijke gemiddelde van 16,6 procent. De piek van woensdag heeft geen betekenis. De hulp van werkgevers is nodig.