Zes gruwelijke moorden in Almelo en dan beginnen over stadsmariniers? Politici gaan in verkiezingstijd letterlijk over lijken

Canisius in Almelo gooit het roer om; kortere lessen en meer vrijheid voor leerlingen

ALMELO - Het Canisius? Dat is toch die degelijke school in de Schelfhorst die zelden uit de band springt? Exact. Precies die school wil af van dat grijze muis-imago. Want er gebeurt van alles achter de muren aan het Slot. Komend schooljaar gaat Canisius zelfs compleet op de kop. Geen lessen van 50 minuten meer, maar 40. „Een idee van onze leerlingen.”

10 maart