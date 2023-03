Zhenya vluchtte van Oekraïne naar Almelo: 'Inge en Eric geven me veel meer dan alleen een bed'

indebuurt.nlZhenya woont nu bijna een jaar in Nederland. Na een reis van acht dagen van Oekraïne naar Almelo is ze opgevangen door Inge en Eric. Aan indebuurt vertelt ze over haar lange reis en het warme bad waarin ze terecht is gekomen.

Zhenya Filipova (31) ontmoette Inge Vissia (64) en Eric Kamphuis (60) zo’n dertien jaar geleden. Ze is dan achttien en heeft een relatie met hun zoon. Die relatie houdt geen stand maar ze houden onderling contact. Op 24 februari 2022 valt Rusland buurland Oekraïne binnen. Zhenya besluit te vluchten en gaat naar Inge en Eric in Nederland.

Ze had een fijn leven in Oekraïne. Met haar kat Molly woonde Zhenya in Kiev. Ze had een goede baan en veel vrienden. Tot de oorlog begon en ze alles achter moest laten. “Ik ben gewend om te reizen, maar dit ging zo snel en het was niet gepland. Ik moest weg zonder dat ik het wou, dat was moeilijk.”

‘Ik blijf hier’

Ze heeft in de weken voor de oorlog uitbreekt veel contact met Inge. “Inge en haar man Eric maakten zich zorgen over de situatie in Oekraïne”, zegt Zhenya. “Niemand in Oekraïne geloofde dat er oorlog zou uitbreken, ik ook niet.” Inge ziet dat de situatie in Oekraïne verslechtert en vraagt of Zhenya naar hun wil komen. “Dit is mijn moederland, ik blijf hier”, reageert Zhenya. “De oorlog is vast tijdelijk”, zo dacht ze.

Toch vlucht ze

Op 23 februari 2022 valt Zhenya in slaap met de gedachte ‘wat zal ik morgen dragen naar het kantoor?’. Die nacht valt Rusland Oekraïne binnen. “Wat moet ik doen met mijn leven, hoe moet ik handelen?”, dacht ze. De situatie in Oekraïne wordt steeds gevaarlijker. “Ik had nog één dag om Kiev uit te kunnen anders zou de stad omsingeld zijn, dan kon ik nergens meer naar toe.” Ze neemt de beslissing naar Nederland te gaan. “Eigenlijk nam Inge die beslissing. Het was moeilijk om nog helder na te denken, ik vertrouwde op haar.”

Volledig scherm Zhenya (midden) met Inge en Eric in hun huis in Almelo © indebuurt Almelo

Altijd vertrouwd

De ouders van Zhenya moedigden hun dochter aan om naar Almelo te gaan, terwijl ze Inge en Eric zelf nog nooit in het echt ontmoet hebben. “Ze hebben Inge en Eric altijd vertrouwd”, zegt Zhenya. “Als je naar Inge en Eric gaat dan weet ik zeker dat het goed komt, zei mijn moeder.”

Familie blijft achter

Zhenya heeft naast haar ouders ook nog andere familieleden in Oekraïne. “Mijn vader is nog geen zestig dus hij moet daar blijven”, zegt Zhenya. “Alle mannen tussen de achttien en zestig jaar zijn verplicht om te vechten”, vult Inge aan. Zhenyas vader werkt al langer in het leger. Hij heeft een hoge positie, hij is luitenant-kolonel. “Ik maak mij zorgen. Elke dag bid ik dat het goed met hem gaat”, zegt Zhenya. “Ik mag niet weten waar mijn vader is, maar soms ben ik wel nieuwsgierig.”

Quote Soms spreek ik mijn moeder en hoor ik raketten overvlie­gen

“Mijn moeder spreek ik dagelijks. Zij woont samen met mijn zus en nichtje in Dnipro, de derde stad van Oekraïne.” Haar moeder geeft informatie over haar vader. “Soms spreek ik mijn moeder aan de telefoon en hoor ik raketten overvliegen. Mijn moeder reageert dan kalm en zegt dan: “Maar ze zijn toch al voorbij gevlogen.” Wanneer je in die situatie zit, is het moeilijk om te beseffen hoe gevaarlijk het is.”

Uitputtende reis

De reis naar Nederland duurde acht lange dagen. “Mijn kat Molly en ik konden met de ouders van een vriendin meereizen tot de grens van Roemenië. Een afstand die normaal tien uur duurt, nam nu twee dagen in beslag. Er was geen brandstof bij de tankstations en als je benzine had gevonden, mocht je maar twintig liter tanken.” Bij de grens gaan Zhenya en haar vriendin allebei een andere kant op. In een overvolle trein reist ze verder naar Polen. “Daar wachtte iemand op mij die me mee nam naar Nederland.”

Volledig scherm Zhenya (rechts) met haar zus en nichtje © Inge Vissia

Liter honing

Aangekomen in Nederland staat Zhenya uitgeput voor de deur van Inge en Eric. “Dit is een van de mooiste momenten die we tot nu toe samen hebben meegemaakt. Toen de deur open ging, was het net of ik ze gisteren nog had gezien.” Ze kon niet veel spullen meenemen uit Oekraïne. Toch nam ze een cadeautje mee. “Ik heb een liter honing uit Oekraïne meegenomen, omdat ik weet dat ze dat zo lekker vinden.”

Vrijwilliger

De eerste weken moet Zhenya uitrusten van Inge en Eric. Maar na twee weken begint ze als vrijwilliger bij Huize Alexandra. “Ik moest iets doen. Ik wil iets kunnen betekenen voor andere vluchtelingen.” Daarnaast werkt ze tot eind oktober op afstand voor haar baan in Kiev, maar dat werd uiteindelijk toch te lastig.

“In mei werd ik gevraagd om bij Huize Alexandra te komen werken. Hier heb ik nu een baan als begeleider”, zegt Zhenya. “Ik ben ook nog vertaler.” Eind februari mocht ze vertalen voor burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo in de bibliotheek, tijdens een middag met Oekraïense gedichten.

Volledig scherm Zhenya (tweede van links) met haar zus, nichtje en moeder in Amsterdam © Inge Vissia

Eindelijk huilen

“In augustus is mijn familie naar Nederland gekomen”, zegt Zhenya. “Ik wilde graag dat ze naar Nederland kwamen zodat ze rust zouden hebben. Toen mijn moeder hier kwam, kon ze eindelijk even huilen. De oorlog vraagt mentaal veel van iedereen”. “Ze hebben voor het eerst Inge en Eric ontmoet. We zijn een grote familie geworden.”

Nederlandse ouders

Zhenya noemt Inge en Eric ook wel haar Nederlandse ouders. “Ik had verwacht dat ik alleen een bed zou krijgen, maar ze geven me veel meer dan dat. De eerste nacht dat ik in Nederland was, moest ik huilen. Inge en Eric hadden namelijk overal aan gedacht. Ze nemen hun taak erg serieus. Eric was trouwens de eerste die mijn nieuwe vriend hier in Nederland heeft ontmoet. Nog voordat mijn ouders hem zagen.”

Quote Let life surprise me

Hoe vindt Zhenya het nu in Nederland? “Ik hou van Nederland. Het is één van mijn favoriete landen”, zegt ze. “Ik weet nog niet of ik hier blijf.” Inge vult aan: “De vluchtelingenstatus is geldig tot 24 februari volgend jaar. Dan wordt er gekeken of het veilig genoeg is om terug te gaan naar Oekraïne.” Hoe de toekomst eruit ziet, weet Zhenya nog niet. Ze wil nog niet te ver vooruitkijken: “Let life surprise me”.

