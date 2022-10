Zijn naam staat op de aftiteling van bekende tv-shows en films, nu wil Karl (34) uit Almelo anderen leren hoe je dat bereikt

Crisisop­vang asielzoe­kers in Almelo komt naast brandweer­ka­zer­ne aan Brugstraat

ALMELO - De crisisopvang van maximaal 60 asielzoekers in Almelo komt niet in het beoogde RMD-gebouw aan de Haven Noordzijde maar in het voormalige Menzis-pand aan de Brugstraat 2. Dit gebouw is nu nog als tijdelijk onderkomen in gebruik door de brandweer, die in november de naastgelegen nieuwe kazerne in gebruik neemt.

20 oktober