Zilveren tweeling uit Wierden voor even terug op het oude nest

ALMELO - Afgelopen zomer haalden Martine en Marike Veldhuis in hun leeftijdsklasse zilver op het WK roeien. Komend weekend stapt de 20-jarige tweeling uit Wierden in de boot voor de Cottwich Almelo Regatta. Bij Amycus, de roeivereniging waar het voor hen allemaal begon.

Ze studeren beide in Amsterdam, wonen bij elkaar in een huis en trainen ook samen. Bij roeiverening Nereus. Het leven van Martine en Marike Veldhuis speelt zich momenteel vooral op universiteit en roeibaan af. "Best pittig. Vooral in het hoogseizoen, als we 's ochtends en 's avonds in de boot stappen. Dan kost het wel eens wat moeite om wakker te blijven tijdens college", zegt Martine. Ze studeert geneeskunde, haar zus voedingsleer en diëtetiek. De bloedfanatieke twee-eiige tweeling heeft het er allemaal graag voor over. "Het is ook heel leuk. Anders hou je dit niet vol. En als er dan ook nog resultaten komen, krijg je er heel veel voor terug."

Zilver op WK

En die resultaten zijn er, onmiskenbaar. In juli wonnen ze in de lichte dubbelvier (tot 57 kg) een zilveren medaille op het WK roeien onder de 23 in Bulgarije. Volgend jaar is het kampioenschap in het Poolse Poznan. Dan gaan ze voor goud. Verder kijken de roeiende zussen nog niet vooruit. Maar hun ambities zijn er niet minder om. "Ik zou het vet vinden om bij de bond te mogen trainen", zegt Martine.

Ze komen zondag uit in de dubbel twee. Dat houdt in dat de dames twee roeispanen hanteren. Martine en Marike Veldhuis zijn er op gebrand zo goed mogelijk voor de dag te komen op hun oude baan. "We roeien altijd om te winnen."

De Cottwich Almelo Regatta - op de zijtak Almelo van het Twentekanaal - wordt gehouden onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en is de eerste nationale roeiwedstrijd na de zomervakantie. Circa 200 roeiers, uit alle delen van het land, hebben zich ingeschreven. De zussen Veldhuis zijn niet de enige talenten die aan de start verschijnen. Zo is ook de nationale jeugdselectie van de partij, onder leiding van oud-Olympisch kampioen Nico Rienks.

Winnaar

De Regatta, die voor de 22ste keer in Almelo wordt gehouden, is een achtervolgingsrace. Om de 15 seconden start een boot. Dat gebeurt bij de zwaaikom naast de Bornerbroeksebrug. De finish is 5 kilometer verderop bij Amycus, op Het Wendelgoor. De boot die de afstand het snelst aflegt, is de winnaar. "De gemiddelde snelheid ligt hoog, zo'n dertien kilometer per uur", weet René Maarleveld, woordvoerder van de organisatie. "Het is erg leuk om de wedstrijd vanaf de kant en op de fiets te volgen."