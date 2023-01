Zó willen Twentse gemeenten asielprobleem oplossen

mag ik van jou...ALMELO - Het mag volgens betrokkenen ‘geen koehandel in mensen’ worden, toch valt die term. Twentse gemeenten gaan vluchtelingen met elkaar ruilen, zodat ze samen aan de landelijke taakstelling voldoen. Het Almelose initiatief krijgt bijval. „Het is juist de bedoeling dat we dit soort oplossingen met elkaar bedenken.”