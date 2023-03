Zo ziet het oude stadhuis van Almelo er nu van binnen uit: ‘Een visitekaartje voor de stad’

Heracles-trai­ner John Lammers over belangrijk duel met Almere City: ‘Bij winst staan we met een been in de eredivisie’

Een cruciale wedstrijd wil John Lammers het niet noemen, maar het duel met Almere City vrijdagavond is wel een heel belangrijke voor Heracles. „Bij een overwinning staan we met een been in de eredivisie”, zegt de trainer van de Almelose club.