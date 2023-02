Zoeken met honden, een drone en speurneuzen naar de oorzaak van vernietigende brand in Almelo

Het is ruim twee weken na de vuurzee die in de avond van vrijdag 20 januari ontstond en in de daaropvolgende nacht het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de de Aalderinkssingel en de César Franckstraat volledig verwoestte, maar de telefoon van pandeigenaar Ron Kits staat nog steeds roodgloeiend. De man, die op 28 december 2022 de koopakte tekende bij de notaris en dus nog maar zeer kort de eigenaar van het perceel met alle gebouwen was, is er nog elke dag mee bezig.