Zoon van de buren slaat alarm en voorkomt erger leed bij uitslaande woningbrand in Almelo

Met video Daan Rots straalt na zijn treffer tegen Riga FC: ‘Hier was ik al een tijdje naar op zoek’

Daan Rots was donderdagavond trefzeker in het duel tussen FC Twente en Riga FC (2-0) in de voorronde van de Conference League. De aanvaller schoot overtuigend de tweede Twentse treffer tegen de touwen. Naar die treffer was hij al even op zoek.