5 redenen waarom je de derby HSC'21 - Quick'20 niet mag missen

1. Hoogste niveau

Oké, je hebt ook Jong FC Twente nog, in de derde divisie zaterdag. Maar HSC en Quick zijn de twee hoogst spelende amateurclubs in de regio. Een zondaghoofdklasser uit de regio ontbreekt al een paar jaar, dus een extra derby zal er niet snel komen. Excelsior'31 speelt weliswaar in de hoofdklasse, maar dan op zaterdag.

Natuurlijk zijn beide teams ambitieus en dromer ze ervan ooit nog een stap omhoog te kunnen maken, maar of het reëel is? In de derde divisie moeten ze al opboksen tegen clubs die de spelers goed tot zeer goed betalen, in de tweede divisie gaat het er nog professioneler aan toe. Als nieuwkomer verraste Quick afgelopen seizoen vriend en vijand in de derde divisie, HSC gaat al vele jaren mee in de top van het amateurvoetbal. Een prestatie op zich, waar andere clubs in de regio nog wat van kunnen leren.

2. Goed moment

De weersvoorspellingen voor zondag mogen dan wat tegenvallen, het is nog altijd beter toeven langs de kant dan in de wintermaanden. Dus liefhebbers die nog twijfelen over waar ze komend weekeinde gaan kijken: aarzel niet! Zondag is de uitgelezen mogelijkheid om het topamateurvoetbal in de regio te bekijken. Ook omdat de overige competities pas eind september beginnen.

3. Stand op de ranglijst

Het seizoen is nog maar net onderweg, dus al te veel kan er niet over gezegd worden. Maar zowel HSC als Quick kan wel een opsteker gebruiken. Beide teams werden in de KNVB Beker thuis uitgeschakeld door een hoofdklasser. Gevolg: geen kans meer op een potje tegen bijvoorbeeld Ajax of FC Twente. Sportief een domper, maar zeker ook voor de penningmeesters die stiekem al droomden van een prachtig affiche met volle tribunes. In de competitie gaat het ook niet best. HSC en Quick wachten nog op de eerste zege, na twee duels staan beide teams pas op één punt.

4. Spektakel

Derby's saai? Het voorspel vaak veel leuker dan de wedstrijd? HSC en Quick bewezen vorig seizoen in Haaksbergen het tegendeel. HSC kwam met 2-0 voor, maar verloor na een spektakelstuk met 3-2. De winnende goal van Quick viel pas in blessuretijd.

5. Nieuwe sterren?

Vroeger had je bij HSC bekende namen als Erwin Looms, Dennis Sepp en Michel Steggink. Laatstgenoemde is sinds dit seizoen trainer bij Quick'20. Bij de Oldenzaalse ploeg dacht je in het verleden al vrij snel aan bijvoorbeeld René Roord, de gebroeders Kemna en Edwin Nieland. Wat korter terug was Jordi Holtkamp een van de boegbeelden van HSC, bij Quick gold dat voor Tim Engbers en Jordi Kamphuis. Die tijden zijn geweest, het is tijd voor nieuwe sterren in het amateurvoetbal. Wie worden de spelers van wie we over pakweg tien jaar zeggen: Weet je nog? Die ene die toen nog aan het begin van z'n carrière stond en nu een topper is?

Vorig seizoen nog wist Niels Leemhuis zich bij Quick te onderscheiden, hij is nu prof bij Heracles. De tweede in twee jaar tijd die via Quick het betaalde voetbal bereikte, Reuven Niemeijer speelt immers ook al bij Heracles. Rens van Benthem scoorde afgelopen jaar aan de lopende band voor de Oldenzalers en ging naar HHC Hardenberg, ook een mooie stap. Zondag is voor de voetballers van HSC en Quick een prachtig moment om zich te onderscheiden. De winnende goal maken is altijd lekker, maar in de derby nog specialer.