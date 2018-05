Aanvaller Szolga naar HSC'21

VIDEO Sfeeractie BWO met strandbal­len, Lochuizen-spe­ler krijgt 'rode kaart'

17:11 ENSCHEDE - BWO-supporters houden een sfeeractie met strandballen, een speler van Lochuizen krijgt in zijn afscheidswedstrijd voor de gein een rode kaart en een FC Trias-speler passeert zijn tegenstanders alsof ze er niet staan. Er viel afgelopen week genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.