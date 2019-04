Aanvalster Oosterik van Berghuizen is op jacht naar nog meer doelpunten

Nieuwe fase bij SDC'12 in Denekamp: 'Goed moment voor nieuwe voorzitter’

3 april DENEKAMP - Hij is geen voetbalman en juist daarom werd Frank Morshuis in 2012 voorzitter van de toen net opgerichte fusievereniging SDC‘12. Nu, zes jaar later heeft hij afscheid genomen. „Dat ik als voorzitter geen binding had met Dos‘19 en Sportclub Denekamp is achteraf gezien heel goed geweest.”