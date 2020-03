Aanvoerder Bart Banierink verwacht niet dat UD Weerselo degradeert uit vierde klasse

WEERSELO - UD Weerselo wil in de vierde klasse blijven, maar de ranglijst liegt niet. De ploeg wacht nog op de eerste zege van 2020 en is afgezakt naar de twaalfde plek.

Op een herhaling van enkele jaren geleden zit niemand bij UD Weerselo te wachten. De degradatie naar de vijfde klasse moet een eenmalige misrekening zijn geweest. UD wil een tweede fiasco voorkomen.

Aanvoerder Bart Banierink maakt zich daar ook geen zorgen over. UD staat er niet florissant voor, maar de verdediger verwacht dat zijn ploeg genoeg punten gaat pakken om boven de degradatiestreep te eindigen. Voor rechtstreekse handhaving moet UD één plek klimmen. Alleen Sportclub Overdinkel en De Tubanters hebben minder punten dan de ploeg van trainer Arno Knapen.

De lage klassering is een tegenvaller voor Banierink. Voor UD is dit het tweede seizoen in de vierde klasse na de titel in de vijfde. Vorig jaar eindigden de geelzwarten op de negende plek. Met een nagenoeg intacte selectie moest het mogelijk zijn om tijdig gevrijwaard te zijn van degradatiezorgen. "Alleen Hans Imming is gestopt. Nu staat Daan Knikhuis in de spits", zegt Banierink.

Sleutelen

Maar trainer Knapen moest regelmatig sleutelen aan de opstelling. Lang niet altijd was iedereen beschikbaar. Wouter Plegt en Florian Meckelenkamp kampten met blessureleed. Bovendien is middenvelder Bas Knikhuis geblesseerd geraakt. Zijn knieblessure is zo ernstig dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Maar Banierink wijt de lage klassering niet aan het ontbreken van enkele vaste krachten. "Ondanks de blessures kunnen we beter. We creëren wel mogelijkheden, maar scoren niet vaak. Slechts 22 doelpunten in vijftien wedstrijden is te weinig." De trainer heeft meerdere systemen geprobeerd. Nu speelt UD in een 4-3-3-systeem. Als het aan Banierink ligt, blijft het daarbij. "Die kans is ook groot", verwacht hij.

Aan de lage positie op de ranglijst moet volgens hem nog geen verregaande conclusie worden verbonden. Het is niet zo dat de ploegen onderin zwakker zijn dan de clubs iets hoger op de ranglijst. "Ik vind bijna iedereen behoorlijk gelijkwaardig aan elkaar. Alleen KOSC steekt er bovenuit. Ik verwacht ook dat die ploeg met gemak kampioen wordt."

Tegenvaller

De eerstvolgende tegenstander voor UD is EMOS. Aan de heenwedstrijd in Enschede bewaart Banierink geen prettige herinneringen. UD Weerselo leek op weg naar een overwinning. Tien minuten voor het einde stond zijn ploeg 3-2 voor. "We kregen nog een grote kans op de 4-2. Maar door een klutsgoal kwam EMOS op gelijke hoogte en verloren we die wedstrijd alsnog", zegt Banierink.