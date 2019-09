Aanvoerder Mark Spaans hoopt met De Zweef op zaterdag mee te doen om promotie.

Het was een historisch duel afgelopen zaterdag. In Marle stonden MVV'69 en De Zweef tegenover elkaar tijdens de eerste speelronde van de vierde klasse E. Voor het eerst in het 99-jarig bestaan van de Nijverdalse club werkte een eerste zaterdagteam een competitiewedstrijd af. De eerste doelpuntenmaker voor het kersverse zaterdagteam van De Zweef? MVV-verdediger Jasper Bosch... "Hij wilde de bal wegschieten maar raakte hem verkeerd. De bal dwarrelde daarna zo over de keeper heen", vertelt De Zweef-aanvoerder Mark Spaans. "Tijdens de wedstrijd stonden we even met wat spelers bij elkaar en toen werd het wel aangestipt. Het eerste competitiedoelpunt voor het eerste standaardelftal op zaterdag is gemaakt door een speler van MVV."