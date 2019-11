Aanvoerder Mike Jansen wil geschiedenis schrijven met SV Rijssen

Gerald Willems, de trainer van SV Rijssen, sprak in september klare taal. Dat het eerste van SV Rijssen dit seizoen meteen zou meedraaien in de top van de vierde klasse, dat was te simpel gedacht. De Hellendoornse oefenmeester hoopte op een plek in de middenmoot van 4E. De eerste zes competitieduels in de geschiedenis van SV Rijssen bewijzen vooralsnog het gelijk van Willems. Slechts één punt verzamelde zijn ploeg tot nu toe, waardoor SV Rijssen samen met SC Rijssen is terug te vinden op de laatste plaats.