Aanvoerder RKZVC: 'Derde divisie is het ultieme doel'

Debuut

"We debuteerden in de hoofdklasse met een uitduel bij Fortuna Wormerveer en wonnen met 1-0. De eerste thuiswedstrijd wonnen we ook, met 3-0. Een heerlijke start. Mede daardoor hadden we gelijk al het gevoel dat dit weer een mooi jaar zou kunnen worden. We verloren het derde duel, maar pakten het daarna goed op. De doelstelling was eerst om in het linkerrijtje te eindigen, maar in de winterstop hebben we dat opgeschroefd. We kunnen qua niveau mee met de topploegen en willen dus nu meedoen om de titel. Mentaal sterk blijven zal essentieel zijn."