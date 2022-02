Aanvoerder Tim Damhuis van Losser hoopt dat fusie met AJC’96 doorgaat

Het voetballandschap in Losser verandert opnieuw. In 1996 gingen TAR en PJ samen verder als AJC’96. Nu – 26 jaar later – willen KVV Losser en AJC’96 fuseren. In de komende maand kunnen de leden hun stem uitbrengen. Aanvoerder Tim Damhuis (29) van Losser is voor een samensmelting. Zaterdag wordt daarbij, ook al gaat de fusie niet door, de nieuwe speeldag. Bijna alle voetballers van Losser willen namelijk op zaterdag voetballen. AJC’96 doet dat al. Die club verruilde het zondagvoetbal enkele jaren geleden voor de zaterdagcompetitie. Damhuis ziet geen beren op de weg. Hij verwacht dat een meerderheid voor de fusie gaat stemmen. „Er zijn wel leden die de meerwaarde niet inzien van een samengaan. Bij enkelen zit er nog oud zeer. Maar ik denk dat een fusie goed is voor het voetbal in Losser. Zo denken veel leden erover. Ik stem voor de fusie”, zegt Damhuis, die hoopt dat de leden van AJC’96 er net zo over denken.