Aart Jan Quak langer trainer van BZSV de Blauwwitters

Districtsbeker DOS '37 niet blij met derde afgelasting: 'Volgende keer maar in Vriezenveen'

19 december VRIEZENVEEN - Het duel in de districtsbeker tussen NSC Nijkerk en DOS '37 werd dinsdag voor de derde keer op rij afgelast. In Vriezenveen zijn ze niet blij met de actie. "De eerste twee keer konden we het begrijpen, maar nu is het gewoon knullig."