Abrupt einde voor Mennegat na 35 jaar trainerschap: 'Een naar afscheid'

Koppig

Mennegat heeft even getwijfeld of hij wel mee zou gaan naar de uitwedstrijd tegen ON. „De leider, tevens goede vriend van mij, is naar huis gegaan. Ik ben daar te koppig voor. Ik wilde het seizoen goed afsluiten met RKSV. Die middag verloren we van ON, maar toen we daarna in de nacompetitie van Rijssen Vooruit wonnen, was iedereen weer blij. Uiteindelijk viel het doek alsnog toen een week later met 3-1 werd verloren van Oeken. „Toen stonden nog slechts vier spelers van het eerste elftal aan de aftrap. Met ons eigen elftal hadden we daar nooit van verloren."