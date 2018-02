Achilles'12 aan kop in tweede klasse: 'Maar stand geeft vertekend beeld'

"We staan nu bovenaan, maar de stand geeft een beetje een vertekend beeld'', zegt Achilles-trainer Jeffrey de Visscher. ''We willen zolang mogelijk mee blijven doen. Uiteindelijk worden de prijzen pas in de laatste wedstrijden verdeeld."

De Visscher doelt op een ploeg als TVC'28, dat nog drie wedstrijden meer tegoed heeft. Over een paar weken zal duidelijk worden of Achilles echt mee kan doen om de prijzen.

Belangrijk moment

De 2-1 van Casper Ritmeester tegen Columbia was volgens de coach cruciaal. "De goal van Casper viel vlak voor rust. Dat was een belangrijk moment." Na een uur spelen kreeg een speler van de gasten rood. Toen Mike Huiskes niet veel later voor de 3-1 tekende, was het duel gespeeld. De Visscher is blij met de koppositie, maar rekent zich dus nog niet rijk.