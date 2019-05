Achilles'12: wonden likken en doorgaan

Achilles’12 moest met drie doelpunten verschil winnen van de koploper. De ploeg bleef, ook na de 0-1 in de 60ste minuut, strijdvaardig. “We kwamen in korte tijd weer op twee doelpunten voorsprong en zelfs daarna kregen we de kansen om die gewenste drie doelpunten verschil te maken”, zei trainer Jeffrey de Visscher. “Het is jammer dat het ons niet is gelukt. We hebben het net niet gered, maar ik ben ontzettend trots op dit team”