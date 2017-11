Achterneefjes Geels belangrijk voor Enter in 'degradatieduel'

AMATEURVOETBAL Na wedstrijden nu ook trainingen afgelast door regenval

14:48 Nog niet eerder regende het dit seizoen zoveel afgelastingen in het regionale amateurvoetbal als afgelopen weekeinde. Zaterdag werd er nog volop gevoetbald, maar zondag ging er door maar liefst 21 duels in deze regio een streep vanwege de vele regenval. Het houdt voorlopig niet op met de afgelastingen, want na de wedstrijden van zondag hebben sommige clubs nu ook al de trainingsvelden voor maandag afgekeurd.