AD'69 geen partij voor AZSV in Aaltense bekerderby

DERDE HELFT VIDEO | Feest in kleedkamer SVVN na winst op koploper ON

17:43 SVVN uit Nijverdal heeft zaterdag in de derde klasse D voor een stunt gezorgd door in eigen huis met 3-2 te winnen van koploper Oranje Nassau. ON had zich bij winst verzekerd van de eerste periode, maar het liep allemaal anders dan verwacht. Dus: was er geen feest in de kleedkamer van de Almeloërs, maar in die van SVVN.