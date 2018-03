AD’69-routinier maakt rentree en scoort hattrick: ‘Dit verveelt nooit’

Cruciaal duel

In enkele thuisduels deed AD’69 trainer Arno Heersink een beroep op Bennink. ,,Ik ben zo’n zes keer in actie gekomen dit seizoen. Tom Elferink zou mij opvolgen in de spits, maar raakte al vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd”, aldus Bennink. Zondag kreeg de spits wederom een belletje, of hij mee wilde doen in het cruciale duel tegen hekkensluiter Groessen. Bennink deed mee en scoorde zijn eerste, tweede en derde treffer van het seizoen en schoot AD’69 zo naar de winst.

Allerlaatste kunstje

,,Een heerlijk gevoel. Ik zou liegen als ik zeg dat het niks met me deed. Scoren doet me nog heel veel plezier”, blikt Bennink terug. Vermoedelijk is directe degradatie afgewend door AD’69, maar veilig is de ploeg nog lang niet. Bennink hoopt dat AD’69 zich kan handhaven, want dit is zijn allerlaatste seizoen, dat staat vast. ,,Ik train ook nog één keer in de week mee. Daar stop ik na dit seizoen ook mee als er een nieuwe trainer komt. Misschien ga ik wel in een lager team spelen. Dat heb ik dit seizoen bewust niet gedaan, omdat ik wilde kijken hoe het is om niet vast in een team te zitten. Dat bevalt heel goed, maar een wedstrijden zoals zondag spelen verveelt nooit.”