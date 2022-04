Afgelast vanwege corona? Dat kan vanaf nu niet meer in het amateurvoetbal

De afgelopen tijd werden er met regelmaat nog wedstrijden afgelast vanwege corona. Een club mocht om die reden ook maximaal een keer uitstel aanvragen bij de KNVB. Bij een tweede aanvraag was het aan de bond om te beoordelen of het al dan niet rechtvaardig is. Die tijd is nu voorbij. „We zien dat de noodzaak om uitstel te vragen vanwege corona minder aanwezig is door het fors dalende aantal coronabesmettingen en het aangepaste overheidsbeleid”, aldus de bond in een reactie.