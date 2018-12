Afgelaste duels vrijwel allemaal nog ingehaald in 2018

VIDEO Keeper ASV’57 stopt inzet Pupil van de Week, Barbaros feest al voor de wedstrijd

16:40 ENSCHEDE - De doelman van ASV’57 houdt een schot van de Pupil van de Week tegen, Barbaros lijkt al te hebben gewonnen voordat de wedstrijd begonnen is en een Excelsior’31-speler soleert vanaf de middenlijn en scoort. Er viel afgelopen weekeinde genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.