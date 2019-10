Aftellen naar bijzondere ontmoeting tussen SVVN en DES

LSV Lonneker wacht op goals en bier

15 oktober LONNEKER - Na vier duels heeft derdeklasser LSV nog steeds niet gescoord. Het bestuur van de club uit Lonneker loofde via Twitter meermaals een beloning in de vorm van een kratje bier uit voor de maker van het eerste doelpunt. Die beloning blijft in elk geval nog een week in de koelcel wachten.