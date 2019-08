Aftellen naar het echte werk: ‘Er is altijd werk aan de winkel’

Die competitie begint door het kampioenschap van afgelopen seizoen voor de kersverse derdedivisionist al over twee weken (24 augustus), komende zaterdag is de eerste belangrijke wedstrijd. Excelsior'31 speelt dan in de voorronde van de KNVB Beker thuis (14.30 uur) tegen een andere derdedivisionist: DEM. "Ten opzicht van vorig seizoen is een groot deel van de selectie intact gebleven, dat is wel een voordeel in deze korte voorbereiding", zegt Wesselink. "Hoe we willen spelen is ook bekend, maar in de uitvoering moeten dingen beter. Door vakanties misten we de afgelopen tijd een aantal jongens, zelf was ik er door vakantie ook even niet. Dus ja, er is werk aan de winkel. Maar dat is altijd zo. Er kunnen altijd dingen beter."