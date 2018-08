Agenda: de bal rolt weer bij de amateurs!

Rigtersbleek - Sparta Enschede

Zaterdag, 18.00 uur

Spelers van deze clubs komen elkaar ongetwijfeld wel eens tegen, maar niet in het veld. Rigtersbleek voetbalt in competitieverband op zondag in de eerste klasse. Stadgenoot Sparta is tweedeklasser in het zaterdagvoetbal. Sparta heeft, ten opzichte van het teleurstellende vorige seizoen (achtste plek), een metamorfose ondergaan. Rigtersbleek gaat dit seizoen ‘minimaal voor een periode’, aldus trainer Otto Krabbe op de clubsite. De competitie laat nog een paar weken op zich wachten, de bekerwedstrijden gelden als perfecte meetmomenten. „De voorbereidingsperiode vind ik de meest interessante periode in het seizoen. Hier wordt namelijk de basis gelegd. En als we dat goed doen, hebben we daar aan het eind van het seizoen nog profijt van.”