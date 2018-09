Agenda: interessante affiches in het amateurvoetbal

Competitie

DETO Twenterand beleefde weinig plezier aan de eerste wedstrijd in de hoofdklasse. De ploeg verloor kansloos bij titelkandidaat Genemuiden (5-1). Zaterdag vanaf 14.45 uur wacht het eerste thuisduel: Sparta Nijkerk komt op bezoek. Sparta wordt eveneens getipt als titelkandidaat, maar kwam vorige week niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen SVZW. Dat was een mooie opsteker voor De Zwaluwen, die morgen in eigen huis spelen tegen WHC. Vorig jaar kwamen beide teams nog uit in de eerste klasse. SVZW werd weliswaar kampioen, maar heeft tegen WHC nog wat goed te maken. Het thuisduel vorig seizoen werd met 5-1 verloren...