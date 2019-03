Agenda: van de top naar de kelder in het amateurvoetbal

Zaterdag 9 maart Hoofdklasse B Staphorst – Excelsior’31 Aanvang: 14.30 uur Toegegeven: het is buiten de regio. Maar een topper tussen twee clubs uit Overijssel mag niet ontbreken in dit overzicht. De huidige stand bovenin de hoofdklasse: 1. Staphorst 20-42 2. Urk 19-38 3. Excelsior’31 19-37 4. Sparta Nijkerk 20-37 5. ACV 20-36 6. AZSV 20-36 Staphorst pakte vorige week (op doelsaldo) al de periodetitel en heeft de beste papieren voor de hoofdprijs, maar een uitglijder kan eigenlijk geen enkele ploeg zich veroorloven. Staphorst is in de huidige competitie thuis nog ongeslagen, maar verloor vorig seizoen thuis met 1-0 wel van Excelsior’31. De Rijssenaren speelden destijds ruim een helft met een man minder.

Zondag 10 maart

Vierde klasse A

RSC – KOSC

Aanvang: 14.00 uur

Wil de echte kampioen opstaan…? Op dit moment is er nog van alles mogelijk. Delden, na vele jaren een anonieme rol in de vijfde klasse dit seizoen nieuw in 4A, is de trotse koploper. Maar wat zegt het?

1. Delden 14-26

2. KOSC 14-24

3. Juventa’12 15-24

4. Borne 12-23

5. Almelo 14-23

6. RSC 13-22

RSC staat ‘slechts’ zesde, maar moet nog een restant spelen tegen 9 man van Hengelo met een 2-0 voorsprong op zak. Drie punten kunnen er in gedachten al worden bijgeteld. De derby zondag tegen KOSC is zeker een duel om naar uit te kijken. KOSC is inmiddels al acht duels ongeslagen.