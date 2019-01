Agenda: volop derby’s op zaterdagavond!

ENSCHEDE - Vanwege een algehele afgelasting was er afgelopen weekeinde geen amateurvoetbal in het district oost. Begin februari gaat de bal (normaal gesproken) wel weer rollen. Er staan zaterdagavond 2 februari prachtige derby’s op de rol.

Eerste klasse E

FC Winterswijk - Longa’30 (18.00u)

Derby in de Achterhoek. Longa doet volop mee om het kampioenschap, Winterswijk staat in de middenmoot. Longa heeft nog wat goed te maken tegen de streekgenoot. In november hield Winterswijk de ploeg van de eerste periodetitel af. Door het 1-1 gelijkspel in de eerste derby greep Longa naast deze prijs.

Derde klasse A

Sportlust Glanerbrug - Eilermark (18.00u)

Een derby en een topper. Wat is het spannend in 3A. Sportlust staat bovenaan met 34 punten uit 13 duels, Eilermark op 32 uit 13. De andere buurman, Avanti, mag ook nog een beetje hopen op de hoofdprijs. Sportlust leek lange tijd onaantastbaar, tot de eerste ontmoeting met Eilermark. De rivaal bezorgde Sportlust in november niet alleen de eerste nederlaag, de ploeg werd compleet vernederd: 6-1.

Vierde klasse B

FC Eibergen - Rietmolen (18.30u)

Nog een derby op zaterdagavond in de Achterhoek. Vooral Rietmolen kan de punten goed gebruiken. De ploeg staat elfde (van de dertien teams), Eibergen is middenmoter. De eerdere confrontatie dit seizoen eindigde in een 2-1 zege voor Eibergen. De Eibergenaren zijn wel weer toe aan een potje ‘om het echie’: de laatste competitiewedstrijd was op 9 december.

Ook op zondag 3 februari zijn er een aantal derby’s:

Eerste klasse E

BWO - Tubantia (14.00u)

Beide teams knokken tegen degradatie. BWO staat onderaan met pas 5 puntjes. Nummer voorlaatst Tubantia heeft er 9, maar kwam ook twee keer vaker in actie dan de stadgenoot. BWO moet in het restant van de competitie een plek stijgen om rechtstreekse degradatie te voorkomen. De hekkensluiter vliegt er uit, de twee teams daarboven (nu Tubantia en De Zweef) gaan de nacompetitie in.