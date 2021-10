AJC’96 laat Hellendoorn in slaap sukkelen en snoept koploper punt af

De start van de Losserse ploeg was allesbehalve overtuigend met verliespartijen tegen Mariënberg en SVVN. Niet bepaald hoogvliegers in de derde klasse. Dat zijn ON en vooral Hellendoorn wel. Juist daartegen pakte AJC twee keer een punt. „Misschien dat de rest van de clubs nu denkt, poeh die kunnen toch wel wat”, gniffelde trainer Niek Woesthuis.