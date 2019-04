Alleen de titel telt voor Excelsior’31

Het geluk van de aanstaande kampioen? "Laten we het hopen", zei Excelsior'31-verdediger Simon Baysoy zaterdag na het duel tegen DUNO met een hele brede grijns. De wedstrijd leek in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen en dat was gezien de veldverhoudingen ook een terechte afspiegeling van de verhoudingen. Maar toen was er een vrije trap in de laatste minuut en zorgde, hoe kan het ook anders, Excelsior-goalgetter Hielke Penterman uit de rebound toch nog voor de 1-0. Gevolg: een explosie van vreugde bij spelers en supporters op De Koerbelt. "De 8-1 zege van vorige week tegen WHC was natuurlijk lekker, maar deze 1-0 is veel specialer", wist Baysoy. ,,We zeiden in de rust tegen elkaar: 'blijf geduldig'. DUNO is een goede tegenstander, dat wisten we al van het uitduel. We wonnen toen wel van ze, maar het ging moeizaam. Ook nu hadden we het zwaar. Maar je krijgt altijd kansen."