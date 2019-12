Alleen het kampioenschap telt voor Grol

Grol is, ondanks de nederlaag van afgelopen weekeinde tegen De Tukkers, de titelkandidaat in de derde klasse A. Daar is de club zich al het hele seizoen van bewust en dat spreekt men ook zonder blikken of blozen uit in Groenlo. Grol maakt die verwachtingen tot op heden waar. Het opvallende is dat de blauwhemden slechts zes punten lieten liggen, maar dat de voorsprong op nummer 2 Reutum maar twee punten is. Dus een offday zondag tegen het in vorm verkerende WVV'34 en Grol kan in de laatste speelronde van 2019 nog zo maar de koppositie verspelen. "Misschien was het daarom niet verkeerd om zondag te verliezen. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar dit houdt ons scherp. We verloren het duel door een gebrek aan concentratie. Aan onze kwaliteiten ligt het niet", aldus Hoopman.