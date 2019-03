Alleen het kampioenschap telt voor middenvelder El Assas van De Tubanters

0p uitnodiging van een goede vriend kwam Oussama el Assas (23) in de zomer van 2016 op het sportpark Het Diekman terecht. Die goede vriend verliet de club echter nog voor de competitiestart en daarmee was hij niet de enige. Vlak voor het verstrijken van de overschrijvingsdeadline volgde bij De Tubanters een enorme leegloop. "Pas een dag van te voren hoorden we dat", blikt El Assas nog eens terug. "Ik had me toen al ingeschreven en ben het gesprek met trainer Tim Somberg aangegaan. Ik ben een gevoelsmens, ik vond het niet kunnen om ook weg te gaan en ben de club trouw gebleven. Sindsdien heeft de trainer mij er niet vaak uitgehaald."