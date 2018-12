Alles komt goed met Enter Vooruit

'Prestaties Victoria'28 zijn een afspiege­ling van de organisa­tie'

8:05 ALBERGEN - Victoria'28-trainer Jeroen Kiepman moet zondagmiddag even op adem komen na de oorwassing in Albergen. Op het waterkoude Loarkamp heeft de oud-trainer van onder meer Bon Boys en Stevo even verwerkingstijd nodig. "Ik ben een trainer die heel slecht met zulke nederlagen om kan gaan. Ik ben hier uren gefrustreerd van", aldus Kiepman.