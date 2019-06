Alles komt toch goed voor Voorwaarts

Ze zitten een paar minuten na de wedstrijd op het gras naast de kleedkamers met een biertje in hun hand. De spelers van Voorwaarts zijn opgelucht dat ze ook volgend seizoen in de derde klasse spelen. Ook bij trainer Tim Nijzink valt er deze middag een last van zijn schouders als zijn ploeg vierdeklasser Harfsen met 2-1 verslaat en daarmee lijfsbehoud definitief veilig stelt. "We hebben niets te zoeken in de vierde klasse, maar als je daar eenmaal inzit, met al die nieuwe zaterdagteams erbij, wordt het heel lastig om er weer uit te komen."