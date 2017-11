Alles zit mee voor Kloosterhaar-spits Mark Boshove

Negen wedstrijden gespeeld, twaalf doelpunten. Het is een gemiddelde waar iedere spits voor zou tekenen, zo ook de 25-jarige Mark Boshove. "Ik weet niet wat het is. Ik zit in een bepaalde flow en dan zie je dat sommige ballen net goed vallen en alles meezit", aldus de linkspoot.

Ondanks zijn geweldige vorm, presteert Kloosterhaar als team wat minder. Negen punten verzamelde de ploeg van Helwich Machielsen uit negen duels, resulterend in plek negen. "Zo snel mogelijk handhaven is het doel", zegt Boshove, die wel een verklaring heeft voor de mindere prestaties. "Het vertrek van een aantal belangrijke spelers speelt daarin een rol. Je kunt niet meer terugvallen op die spelers die het verschil kunnen maken als het even minder loopt."

Oude bekende

Vorige week maakte Kloosterhaar bekend dat de 34-jarige Erik Drenthen komend seizoen voor de groep staat. Het wordt de eerste echte klus voor het kind van de club. Boshove speelde jarenlang samen met Drenthen in de aanval. "Ik ben nu spits, maar toen was ik nog linksbuiten en stond Erik in de spits. Ik heb zo'n zes a zeven seizoenen met hem samengespeeld, en dat geldt voor meerdere jongens uit de selectie."

Volledig scherm Foto uit 2014: Kind van de club Erik Drenthen (l) staat vanaf volgend seizoen voor de groep. © Rikkert Harink